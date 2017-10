Directeur: Feyenoord is weer een stabiele topclub in Nederland

Feyenoord boekte over het seizoen 2016/2017 een recordomzet van 68,7 miljoen euro en het noteerde een nettowinst van 6,2 miljoen euro. De club wil nu doorgroeien en maakt onder andere meer geld vrij voor een hoger spelersbudget, zegt Mark Koevermans, de commercieel directeur van Feyenoord, in gesprek met Metro.

Koevermans legt uit waarvoor Feyenoord de versterkte financiële positie gaat gebruiken: ‘We bouwen de club verder uit, door te investeren in de nieuwe trainingsaccommodatie voor Feyenoord 1, het nieuwe complex voor Feyenoord Academy en Sportclub Feyenoord en natuurlijk de stadion- en gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Dat is letterlijk bouwen, maar ook in spelersbudget gaan we weer vooruit. Omdat alles begint en eindigt met een zo sterk mogelijk eerste elftal, dat voor een groot deel onze aantrekkingskracht bepaalt.’





Omdat Feyenoord als landskampioen van het seizoen 2016/2017 dit seizoen in de Champions League uitkomt, wordt dit seizoen ook een goed jaar. ‘Dat verwachten we wel, ja. Maar we gaan nuchter om met die miljoenen, investeren met name in groei voor de langere termijn. Feyenoord is weer een stabiele topclub in Nederland. Onze toekomst ziet er rooskleurig uit’, aldus Koevermans.

