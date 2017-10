De 25-jarige middenvelder zat de afgelopen maand niet bij de selectie, maar Iliass Bel Hassani is weer in genade aangenomen.

Vervolg: Bel Hassani in weer in genade aangenomen bij AZ ter vervanging Vejinovic

Het blessureleed van middenvelder Vejinovic heeft Iliass Bel Hassan weer doen terugkeren in de selectie van AZ. In de zomer van 2016 wisten de Alkmaarders de middenvelder over te nemen van Heracles Almelo, waarbij hij in zijn eerste seizoen 36 officiele duels speelde voor AZ.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen wist de middenvelder niet door te dringen tot de selectie van V.d Brom, ''Iliass heeft in de voorbreiding te horen gekrgen dat hij een maand buiten de groep zou gaan trainen, omdat ze niet tevreden waren over hoe hij ervoor stond na de voorbereiding.' liet Max Huibrechts weten via de officiele kanalen van de club.

'Uiteindelijk kreeg hij vanuit de club de kans om eventueel een seizoen ergens anders te spelen. Iliass heeft er toen voor gekozen om hier verder te gaan, hij was hier nog lang niet klaar.'

Nu amper een maand later, lijken beide ploegen er weer zand over te hebben gegooid, 'We weten dat hij hij heel goed kan voetballen. Hij heeft de keuze gemaakt om in die maand weer helemaal training- en straks ook wedstrijdfit te zijn. Dus die sluit zoals afgesproken weer aan bij de groep van het eerste.'

Dat Bel Hassani terug is komt AZ wel goed uit nu Vejinovic de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Bel Hassani in weer in genade aangenomen bij AZ ter vervanging Vejinovic

Een korte samenvatting: De 25-jarige middenvelder zat de afgelopen maand niet bij de selectie, maar Iliass Bel Hassani is weer in genade aangenomen..