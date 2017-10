PSV weet dat het in de winterstop in ieder geval aan de bak moet, de club neemt dan deel aan de Florida Cup.

Vervolg: PSV van 5 tot 11 januari in Amerika voor Florida Cup

De ploeg van Cocu zal van 5 tot 13 januari in Amerika verblijven voor een trainingskamp, waarbij het zal deelnemen aan de Florida Cup. Bekende clubs uit Europa en Latijns-Amerika zullen de tegenstanders van PSV worden.

Rangers en Corinthians hebben hun deelname alreeds bevestigd, waarbij binnenkort het hele toernooiprogramma bekend gemaakt zal worden. Technisch Manager Marcel Brands van PSV liet weten blij te zijn met deze deelname in de winterstop.

'We zijn erg trots dat PSV als eerste Nederlandse club deelneemt aan de Florida Cup. Het is altijd interessant om te spelen op een internationaal podium, het helpt spelers om zich beter te ontwikkelen. In Florida ontmoeten we goede clubs, in erg goede omstandigheden. Ik ben er zeker van dat het voor ons een perfecte voorbereiding is op de tweede seizoenshelft. Het is een fantastische uitdaging en een eer om naar Florida te komen in januari.'

PSV van 5 tot 11 januari in Amerika voor Florida Cup

Een korte samenvatting: PSV weet dat het in de winterstop in ieder geval aan de bak moet, de club neemt dan deel aan de Florida Cup..