De Spaans bondscoach Julen Lopetegui heeft het opgenomen voor de verdediger van FC Barcelona, de verdediger ligt onder vuur bij de media en spelers na het referendum en zijn steun hieraan.

Vervolg: Lopetegui komt op voor FC Barcelona verdediger Piqué

Pique heeft altijd laten weten dat hij zich meer Catalaan voelt dan Spanjaard, de verdediger van FC Barcelona is dan ook bereidt om de handoek in de ring te gooien bij het nationale elftal. Na de gebeurtenis in Catalonie met betrekking tot het referendum kon de verdediger van FC Barcelona het niet droog houden in de media.

Maandag werd de verdediger van FC Barcelona bij het Spaans elftal dan ook massaal uitgefloten door de supporters, iets waar de Spaans bondscoach opkomt voor Piqué. 'Ik heb met hem gesproken. De beledigingen aan het adres van Piqué zijn erg treurig. Hij is altijd zeer trouw geweest aan de nationale ploeg, meer nog dan sommige andere spelers.'

'Hij is rustig onder alle kritiek. Piqué zit bij de nationale ploeg omdat hij een geweldige speler is. Ik heb hem gevraagd hoe hij zich voelt en hij gaf aan dolgraag voor Spanje te willen spelen. Hij is zeer gemotiveerd, anders was hij ook niet gekomen. We hopen dat het snel rustig wordt.'

De Spaans bondscoach ziet de uitspraken van de verdediger niet als problemen, 'Wij kijken niet naar de politieke mening van spelers. Piqué is een geweldige verdediger die altijd alles voor de ploeg geeft. Hij heeft zich nog nooit misdragen, anders hadden we wel ingegrepen. Verder heeft hij recht op zijn mening.'

Dat de Spaans bondscoach sprak over de gehele situatie, geeft wel aan hoe het ligt in de media. 'We hebben de zaak besproken en kwamen tot de conclusie dat de huidige situatie voor niemand prettig is. Maar de focus moet nu weer op het voetbal liggen. Ik hoop dat de fans in Alicante (waar Spanje speelt tegen Albanië, red.) Piqué vrijdag goed en rustig ontvangen.'

De Spaanse politie wilde het referendum tegenhouden, waardoor er massaal wordt gestaakt dinsdag in Catalonie om deze actie kracht bij te zetten. 'Geen van de professionele teams of van de jeugdteams van FC Barcelona zal morgen trainen op het trainingscomplex Ciutat Esportiva.'

Lopetegui komt op voor FC Barcelona verdediger Piqué

Een korte samenvatting: De Spaans bondscoach Julen Lopetegui heeft het opgenomen voor de verdediger van FC Barcelona, de verdediger ligt onder vuur bij de media en spelers na het referendum en zijn steun hieraan..