Waar PSV de koploper is van de Eredivisie, heeft PSV tot op heden nog maar 1 duels hoeven te verliezen.

Vervolg: Van Ginkel wel goede PSV vorm meenemen in WK kwalificatieduels

Middenvelder Marco van Ginkel is de laatste tijd in vorm bij PSV en wil deze stijgende lijn graag doortrekken bij Oranje, waar de Internationals maandag bijeen kwamen in Noordwijk voor voorbereiding op de laatste twee WK kwalificatieduels.

De middenvelder is voor PSV dit seizoen al goed geweest voor 3 treffers en 4 assists, deze vorm wil de middenvelder graag doortrekken bij Oranje. Waar de doelpuntenjacht een issue wordt bij Oranje, maakt Advocaat zich vooralsnog geen zorgen. Van Ginkel laat weten dat de bondscoach dat misschien wel moet gaan doen.

'Het doelsaldo gaat uiteindelijk wel belangrijk worden. We zullen eerst moeten winnen en daarbij in de jacht op doelpunten niet te gehaast moeten voetballen, want dan gaan we fouten maken.'

Zaterdag wacht Wit Rusland, enkele dagen erna is het laatste WK kwalificatieduels tegen Zweden. Voor Oranje een loodzware opgaaf. 'We staan een paar goals achter, die moeten goed gemaakt worden. Ik heb er in elk geval wel vertrouwen in.'

