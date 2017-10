Marokko gaat vol voor Amrabat van Feyenoord

De Marokkaanse voetbalbond doet er alles aan zodat Sofyan Amrabat voor Marokko kiest. De Feyenoord-speler zit vrijdag om de tafel met een zware delegatie van de Marokkaanse voetbalbond, zo meldt De Telegraaf. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil nog niet zo ver gaan voor Amrabat.

De 21-jarige Amrabat, die op het middenveld en als rechtsback kan spelen, praat vrijdag met de voorzitter van Marokko, bondscoach Hervé Renard en assistent-bondscoach Mustapha Hadji. Amrabat meldde zich al af bij de Marokkaanse bond voor het WK-kwalificatieduel met Gabon van zaterdag omdat hij een liesblessure heeft. Dat duel zal hij waarschijnlijk wel bezoeken in Casablanca. Zijn broer Nordin Amrabat (Leganés) staat dan waarschijnlijk in de basis.

Amrabat zal vrijdag nog niet beslissen of hij kiest voor Marokko of Nederland. De Feyenoorder wil eerst aanhoren wat Marokko precies met hem wil en hoe zijn toekomst eruit zou zien bij Marokko. Nederland lijkt achter het te gaan vissen, zo meldt De Telegraaf. 'In Zeist blijft men vooral op de handen zitten en werd Art Langeler als bondscoach van Jong Oranje met het dossier Amrabat opgescheept.'

'Bondscoach Dick Advocaat serveerde Amrabat min of meer af bij de bekendmaking van de selectie door te stellen dat Amrabat eerst maar eens aan spelen moest toekomen bij Feyenoord. Intussen is Amrabat, die vorig jaar bij FC Utrecht alle Eredivisie-wedstrijden speelde, in dienst van Feyenoord in vijf van de zeven competitieduels in actie gekomen en stond hij tegen Manchester City en Napoli in de basis en hij scoorde zelfs in het laatste Champions League-duel', aldus de krant op dinsdag.

