Van Dijk wil vertrouwen van Advocaat terugbetalen

Southampton-verdediger Virgil van Dijk is blij met zijn terugkeer bij het Nederlands elftal. De 26-jarige verdediger speelde afgelopen zaterdag voor het eerst sinds ruim 8 maanden weer mee bij Southampton en mag nu alweer opdraven bij Oranje.

‘Ik wil natuurlijk altijd voor de nationale ploeg voetballen. Ik ben ook echt heel erg blij. Als je naar alle beschikbare verdedigers kijk, dan hoor ik er misschien ook wel bij. Maar ik zat vrijdag niet bij de selectie en nu ben ik er dan toch bijgehaald’, vertelde Van Dijk in gesprek met FOX Sports. Bondscoach Dick Advocaat riep Van Dijk op omdat Stefan de Vrij van SS Lazio niet fit genoeg is voor de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden.





Van Dijk raakte in januari zwaar geblesseerd aan zij enkel en ging ervan uit dat hij niet meer voor Southampton zou spelen, daar grote Engelse clubs hem wilde hebben. Vooral Liverpool wilde hem graag hebben, maar Southampton wilde hem niet laten gaan. Van Dijk probeerde een transfer te forceren, maar Southampton wilde hem absoluut niet laten gaan en zette hem terug naar de beloften. Nu is hij weer terug in genade genomen. ‘Natuurlijk wilde ik wel een stapje hogerop maken. Maar uiteindelijk wilde Southampton mij niet laten gaan’, vervolgde de oud-speler van FC Groningen en Celtic.





‘Maar je bent toch prof, dus nu geef ik weer alles voor de club. Halverwege het seizoen kunnen we misschien weer kijken wat er dan mogelijk is’, aldus Van Dijk, die dan wel hoopt op een transfer. Aangezien Advocaat niet dik in de centrale verdedigers zit, kan het zo maar zijn dat Van Dijk een basisplek krijgt tegen Wit-Rusland en Zweden.





Van Dijk tempert de verwachtingen. ‘Kijk, ik zat aanvankelijk niet bij de selectie en ben pas later opgeroepen. Ik ben wel heel blij met het vertrouwen van de bondscoach. Hopelijk mag ik hem daarvoor terugbetalen.’

