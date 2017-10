Het bestuur van de Engelse voetbalclub Everton FC laat coach Ronald Koeman de zelfgemaakte crisis oplossen. De club wil dat de Nederlander nu verantwoordelijkheid neemt en punten gaat pakken met de club in nood. Het bestuur heeft hem nu enige tijd gegeven om alles op te lossen.

Vervolg: Everton laat coach Koeman komende tijd zitten

En er wordt dan ook veel verwacht van Koeman in deze periode van crisis. Koeman staat namelijk zestiende met de club in de Premier League en het was dan ook niet over één nacht ijs dat het bestuur de broers Koeman binnen boord hield, het was namelijk lang een twijfelachtige discussie of de coach wel kon blijven. Onder meer voorzitter Bill Kenwright en aandeelhouder Farhad Moshiri spraken na enkele tijd toch hun steun uit voor de coach. Everton verloor dit weekend in eigen huis van Burnley na een erg zwak optreden, Koeman bekeek het positief en had het vooral over de goede dingen die hij had gezien in de wedstrijd.

Everton treedt na de interlandperiode aan tegen onder meer Brighton & Hove Albion, Olympique Lyon en Arsenal. De druk is enorm en er moet gewonnen worden.

Everton laat coach Koeman komende tijd zitten

Een korte samenvatting: Het bestuur van de Engelse voetbalclub Everton FC laat coach Ronald Koeman de zelfgemaakte crisis oplossen. De club wil dat de Nederlander nu verantwoordelijkheid neemt en punten gaat pakken met de club in nood. Het bestuur heeft hem nu enige tijd gegeven om alles op te lossen..