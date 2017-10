Feyenoord-verdediger Diks afgehaakt voor Jong Oranje

Feyenoord-verdediger Kevin Diks is geblesseerd afgehaakt voor de wedstrijden van Jong Oranje, zo meldt OnsOranje. De rechtsback van Feyenoord wordt in de selectie van Jong Oranje-bondscoach Art Langeler vervangen door Justin Hoogma van TSG 1899 Hoffenheim.

Hoogma, die afgelopen zomer Heracles Almelo inruilde voor de Bundesliga-club, zit voor de eerste keer in de selectie van Jong Oranje, dat in deze interlandperiode twee EK-kwalificatiewedstrijden voor het EK 2019 in Italië zal spelen tegen Letland en Oekraïne.





Op vrijdag 6 oktober aanstaande speelt Jong Oranje op stadion De Vijverberg in Doetinchem tegen Letland. De aftrap is om 18:00 uur. Op dinsdag 10 oktober speelt Jong Oranje in Oekraïne tegen Oekraïne in de Obolon Arena. Die wedstijd begint om 18:00 uur lokale tijd.

