Aanvaller na zes jaar terug in Oranje: Een lange tijd

Ryan Babel is na bijna zes jaar terug in het Nederlands elftal. De dertigjarige aanvaller van het Turkse Besiktas is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden. De aanvaller is blij dat terug is in de selectie.

‘Het is een hele tijd geleden, maar bepaalde dingen vergeet je niet. Dus de route naar Huis ter Duin heb ik wel onthouden’, aldus Babel in gesprek met OnsOranje. De voormalige aanvaller had niet verwacht dat hij ooit weer voor Nederland zou kunnen spelen. ‘Zes jaar is een lange tijd. Ik denk dat iedereen me al vergeten was. Dus het is een grote verrassing dat ik er nu bij gekomen ben.’





Babel speelde zijn 42ste en laatste interland op 15 november 2011. Hij speelde toen mee in een oefeninterland tegen Duitsland (3-0 verlies). Babel, toen actief bij 1899 Hoffenheim, speelde toen negentig minuten mee. De aanvaller weet dat er veel op het spel staat tegen Wit-Rusland en Zweden. ‘Ik weet waar het momenteel om draait en wat we moeten realiseren.’ Nederland moet de duels winnen om nog kans te maken op het WK en moet hopen dat de concurrentie punten morst.

