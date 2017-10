Keizer ziet nog genoeg verbeterpunten voor Ajax-aanwinst Wöber

Ajax-trainer Marcel Keizer is tevreden over de eerste weken van verdediger Maximilian Wöber bij de club, maar hij denkt dat de Oostenrijker nog veel progressie kan boeken. De negentienjarige aanwinst maakte afgelopen zondag in het duel met sc Heerenveen (0-4 winst) zijn basisdebuut in de Eredivisie en hij scoorde direct een keer.

'Als je nieuw bij Ajax bent, is het natuurlijk even zoeken, even wennen. We konden meteen zien dat Wöber in zijn passing wel oké was. Verdedigend wil je ook hardheid zien. Daar kan hij stappen in maken’, vertelde Keizer in gesprek met Ajax TV. Wöber, die afgelopen zomer voor zo’n 7,5 miljoen euro overkwam van Rapid Wien, stond centraal achterin met Matthijs de Ligt (18).





Keizer zag dat ze aan elkaar moesten wennen. ‘Je wil één lijn hebben en dat ze snel aansluiten naar de middenlijn. Maar je wil ook bij een lange bal één man het duel aan laten gaan en dan de ander met rugdekking erachter. Daar zaten ze in het begin een beetje mee te stoeien, maar naar mate de wedstrijd vorderde ging het steeds beter. Ik ben tevreden over twee jonge jongens centraal achterin, die hebben het goed gedaan.’

