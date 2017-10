Achilles 29-spelers krijgen geen geld en staken

De spelers van Achilles’29, uitkomend in de Tweede Divisie, zijn in staking. De selectie van de club uit Groesbeek speelt niet totdat het salaris van augustus is overgemaakt, zo meldt het dagblad De Gelderlander.

De spelers van Achilles, dat vorig seizoen uit de Jupiler League degradeerde, trainden maandagochtend al niet meer. Verder is het uitduel met GVVV van komende zaterdag in gevaar. Boy van de Beek, aanvoerder van Achilles, wilde niet reageren tegenover De Gelderlander. Voorzitter Harrie Derks wilde ook niet ingaan op de situatie.







De selectie van de club wacht inmiddels al drie weken op uitbetaling van het salaris van augustus. Achilles kan nu al voor de vijfde maand op rij de salarissen niet op tijd betalen. De club kampt al sinds april met betalingsproblemen. Voorzitter Derks zei na het uitbetalen van de laatste salarissen, begin september, dat het geld van augustus snel zou worden overgemaakt. Echter, Derks kon dat nooit nakomen.

