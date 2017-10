Waar AS Roma middenvelder Kevin Strootman in het duel met AC Milan vroegtijdig afhaakte, werd gevreest voor een blessure.

Vervolg: Strootman dinsdag gewoon in Noordwijk bij selectie Oranje

Maar de middenvelder lijkt gewoon weer fit, Strootman zal zich dinsdag dan ook gewoon melden bij de selectie van Oranje. Zo kan de middenvelder zich gewoon voorbereiden op het WK kwalificatieduel met Wit Rusland van aankomende zaterdag.

In overleg met de staf van AS Roma en Oranje is besloten de middenvelder maandag nog niet vrij te geven, maar de middenvelder mag dinsdag wel op het vliegtuig stappen om zich te melden bij Oranje.

Maandag meldde de overige internationals zich al in Noordwijk om zich te kunnen voorbereiden op het cruciale WK kwalificatieduel van komende zaterdag tegen Wit Rusland.

