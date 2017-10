Bestuur Ajax spreekt vertrouwen uit in oefenmeester Keizer

Het leek er heel even op dat er crisis was bij de Amsterdammers, maar door de confortable zege op bezoek bij SC Heerenveen zondag heeft Keizer weer enigzins lucht gekregen.

Maar ondanks de 0-4 zege in Friesland, lijkt de positie van Keizer nog steeds wankel te zijn bij Ajax. Al wil het bestuur niets weten van de wankele positie van Keizer en wordt het vertrouwen in hem uitgesproken.

Ook de spelersgroep staat achter de trainer, zo laat verdediger De Ligt weten in gesprek met AT5. 'We hebben een lastige periode achter de rug en ik hoop dat dit het begin is van een nieuwe periode. Mij maakt het echt niet uit of we het eerste half uur goed speelden of niet, we winnen hier gewoon met 4-0 en dat is gewoon lekker. Vanaf de 3-0 wist ik dat de buit binnen was.'

Maar de jongeling weet ook dat door de zege op Heerenveen de rust weer even is wedergekeerd bij de Amsterdammers. 'We stonden op de zevende plek. Dat is niet goed genoeg en dan wordt er naar de trainer gekeken, omdat hij verantwoordelijk is. Maar we voelen ons als spelers ook verantwoordelijk", aldus De Ligt. "Voor niemand in de selectie en staf staat de positie van Keizer ter discussie. In de media zeggen ze allemaal dat het crisis is, maar wij houden ons koppie erbij.'

