Spelers en staf FC Barcelona leggen dinsdag werk neer

De top van de Calataanse grootmacht FC Barcelona komt maandagavond bijeen, daags na het competitieduel tegen Las Palmas.

FC Barcelona wilde dat het duel tegen Las Palmas uitgesteld werd door de ongeregeldheden rondom het referendum, maar de Spaanse bond wilde dat de club gewoon speelde, anders kreeg het 6 punten in aftrek. FC Barcelona kan zich daar niet in vinden en stapt nu naar de FIFA en de UEFA.

De wedstrijd tegen Las Palmas (3-0 red.) werd achter gesloten deuren afgewerkt, dit omdat FC Barcelona geen straf van de Spaanse bond wilde hebben. Spelers als Gerard Piqué wilde een straf voorkomen, maar betreuren wel dat de supporters de dupe waren van de beslissing van de Spaanse bond.

Maandagmiddag legde alle medewerkers van de Catalaanse grootmacht een kwartier voor tijd het werk neer, dit om het referendum te steunen en de actie van de politie af te keuren. Twee prominente bestuursleden, Carles Vilarrubí en Jordi Monés zijn al opgestapt na de ongeregeldheden.

President Josep Maria Bartomeu heeft in gesprek met Catalunya Radio gezegd dat Barcelona naar de UEFA en de FIFA stapt: "We stappen naar de hoogste autoriteiten en er zullen consequenties volgen. We willen uitleg, want het is onbegrijpelijk dat ze de wedstrijd niet wilden uitstellen.'

Dinsdag zullen alle medewerkers van FC Barcelona hun werkzaamheden neerleggen, dit uit protest van de actie van de politie. Hiermee wil de club ook aandacht vragen voor de steun van het referendum. Dat houdt in dat de spelers die zich hebben gemeld bij de Nationale selectie niet in actie komen.

