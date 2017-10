Einde seizoen middenvelder Vejinovic na afscheuren kruisband

AZ middenvelder Vejinovic is het seizoen nog maar net begonnen of het is alweer voorbij, de oud Feyenoord speler scheurde in het duel met zijn oud club zijn voorste kruisband af.

Waar AZ dit seizoen de middenvelder Vejinovic huurt van Feyenoord, kan het maar weinig plezier beleven van hem dit seizoen. In duel met zijn oud werkgever scheurde de middenvelder afgelopen zondag zijn voorste kruisband af.

Nog voor rust moest Vijinovic naar de kant met een gescheurde kruisband, hij liet zich vervangen door Dos Santos. Het duel tegen Feyenoord ging met 0-4 verloren.

Voor de middenvelder een enorme streep door de rekening, die bij AZ net het plezier in het voetballen weer had teruggevonden. 'Ik geniet. Ik heb nog niet helemaal mijn oude vorm te pakken, maar ik voel me steeds beter. Ik voel vertrouwen van de club, de trainer en de spelers en geniet op het veld,' viel er eind augustus te lezen. De eerste 7 duels voor AZ was Vejinovic ook weer beslissend voor AZ.

Een flinke dreun voor de middenvelder en voor AZ, wat met Vejinovic de tweede basisspeler ziet wegvallen met een zware blessure.

