Pique bereidt om Spaans nationaal elftal achter zich te laten

FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué staat achter het referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië, maar hij is ook bereid om afstand te doen van zijn plek in het Spaans nationaal elftal.

De regering van Madrid verbood om te gaan stemmen, terwijl de mensen in Catalonie toch de straat op gingen. Hierdoor had de politie haar handen vol zondag aan de stemmers. Honderden mensen gingen de straat op, waardoor rellen uitbraken en honderd gewonden vielen.

FC Barcelona wilde uit sympathie voor het volk zondag het duel tegen Las Palmas niet spelen, maar daarvoor kon de club 6 punten aftrek krijgen. Het duel werd alsnog achter gesloten deuren afgewerkt.

'Als mensen binnen de Spaanse bond vinden dat mijn situatie een probleem kan vormen binnen het nationale elftal, ben ik bereid een stapje terug te doen,' liet de verdediger van FC Barcelona na afloop weten. Pique was immers toch al van plan na het WK van 2018 te stoppen als international.

'Ik voel me vandaag meer Catalaan dan ooit tevoren', ging de tot tranen geroerde Piqué verder. 'Ik ben trots op het gedrag van de mensen in Catalonië. Stemmen is een recht dat we moeten koesteren.'

