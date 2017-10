PSV heeft Jordan Rezabala op proef, de jeugdinternational van Ecuador krijgt een week de kans om zichzelf te bewijzen.

Vervolg: PSV heeft talentvolle Ecuadoraan op stage

Via VI laat PSV weten dat de jeugdspeler uit Ecuador een week de kans krijgt om zichzelf te bewijzen binnen de club. De 17-jarige Jordan Rezabala staat in zijn vaderland te boek als groot talent, waar hij momenteel nog onder contract staat bij Independiente del Valle (in het beloftenelftal).

De aanvoerder van Ecuador -17 werd al eerder in verband gebracht met PSV, maar nu wordt de linker aanvallende middenvelder ook daadwerkelijk getest in Eindhoven op zijn kwaliteiten.

PSV heeft talentvolle Ecuadoraan op stage

Een korte samenvatting: PSV heeft Jordan Rezabala op proef, de jeugdinternational van Ecuador krijgt een week de kans om zichzelf te bewijzen..