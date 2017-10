Twee AZ-spelers opgeroepen voor nationale teams

AZ-aanvaller Levi Garcia zit in de definitieve selectie van zijn land Trinidad & Tobago. Bondscoach Dennis Lawrence heeft hem opgenomen in de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Mexico (6 oktober) en de Verenigde Staten (10 oktober). Alireza Jahanbakhsh is opgeroepen voor Iran, zo meldt AZ op de website.

Op vrijdag 6 oktober om 20:30 uur (lokale tijd) speelt Garcia met Trinidad & Tobago in Mexico tegen Mexico in San Luis Potosi. Op dinsdag 10 oktober speelt Trinidad & Tobago in eigen land tegen de Verenigde Staten om 20:00 uur (lokale tijd). Trinidad & Tobago kan zich neit meer plaatsen voor het WK van 2018, daar het al is uitgeschakeld in een groep met Mexico, Costa Rica, Panama, Verenigde Staten en Honduras.

Flankspeler Jahankabhsh speelt met zijn land oefeninterlands tegen Togo (5 oktober) en Rusland (10 oktober). De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz plaatste zich onlangs al voor het WK 2018 in Rusland. Het duel tegen Togo wordt in het Iraanse Teheran afgewerkt, terwijl de wedstrijd tegen Rusland in het stadion van Rubin Kazan wordt gespeeld in Rusland.

Iran plaatste zich onlangs direct voor het WK omdat het Groep A won. Het bleef Zuid-Korea, Syrië, Oezbekistan, China en Qatar ruim voor in de groep. Iran verzamelde zeven punten meer dan nummer twee Zuid-Korea.

