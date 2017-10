Analist duidelijk: Amin Younes heeft geen rendement en geen assists

Aanvaller David Neres van Ajax liet zich zondag gelden bij Ajax in het duel met sc Heerenveen (0-4 winst). De Braziliaanse buitenspeler scoorde in de eerste helft twee keer waardoor Ajax met een prima 0-2 stand de rust in ging. Voormalig voetballer en huidig analist Kenneth Perez vond het spel van Neres echter niet goed, maar hij was wel te spreken over het rendement van Neres.

'Hij speelde heel matig en hij had bijna een assist op Martin Ödegaard (van sc Heerenveen, red.), maar Ajax heeft wel gewonnen door zijn ongelooflijke effectiviteit. Hij maakt twee goals waardoor Ajax vrij rustig de wedstrijd kon winnen. Geweldig', vertelde Perez aan de tafel van FOX Sports.

Neres scoorde dit seizoen in vijf competitieduels drie keer. Voor die goals had hij 212 minuten nodig. 'Neres doet ongelooflijk veel verkeerd, maar zijn rendement is gigantisch. Wat mij betreft is rendement het belangrijkste, want Amin Younes is aan de andere kant wel dreigend, dreigend, dreigend, maar hij heeft geen rendement en geen assists. Dan zou ikzelf voor andere spelers kiezen', aldus Perez, die zelf in het verleden voor onder meer Ajax, PSV en AZ speelde.

