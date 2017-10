Van Hanegem over Amrabat: Weiger mee te doen aan de hype

Willem van Hanegem zag de traditionele topdrie van de Eredivisie (Ajax, Feyenoord en PSV) afgelopen weekend winnen met op het oog overtuigende cijfers. Ze wonnen allemaal met 0-4. Toch is de voormalig profvoetballer en huidig analyticus niet helemaal te spreken over het niveau.

'Maar wie de wedstrijden heeft gezien, zag lang niet altijd ploegen die heer en meester waren. PSV en Ajax speelden de eerste helft zelfs allesbehalve goed', zei Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Feyenoord maakte op Van Hanegem nog de meeste indruk. 'Feyenoord overtuigde mij dan nog het meest, maar dat komt ook omdat AZ zo'n leuke, sociale club is.'

'Telkens als Feyenoord in problemen zit, maakt die ploeg in Alkmaar een einde aan de crisis. Trainer John van den Brom liet zijn ploeg weer eens massaal naar voren rennen, maar dat 'casinovoetbal' is vragen om problemen. AZ bofte dat het geen 0-8 werd voor Feyenoord, dat ik heel slordig vond spelen', vervolgde Van Hanegem.

Eén speler van Feyenoord kon Van Hanegem echter niet zo bekoren. 'Tegen AZ stonden Karim El Ahmadi en de dit keer uitblinkende Steven Berghuis op. Zij bezorgden Feyenoord de overwinning. Nee, niet Sofyan Amrabat. Ik ben gecharmeerd van hem, hoor. Maar ik weiger mee te doen aan de hype die er opeens rond hem aan het ontstaan is, omdat er gewoon geen reden voor is', zei van Hanegem over Amrabat, die op de rechtsbackpositie stond.

'Amrabat speelde in Alkmaar juist helemaal niet zo goed, integendeel', oordeelt Van Hanegem. 'Maar omdat de aanhang van Feyenoord erg weinig heeft met Kevin Diks, vinden ze haast elke bal die Amrabat aanraakt al geweldig. En de commentatoren blijkbaar ook. Geloof me, Amrabat kan zeker een geweldige middenvelder worden, maar als rechtsback vond ik hem gisteren gewoon heel matig. Kijk de wedstrijd maar eens terug.'

