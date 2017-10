Willem van Hanegem heeft in zijn column laten weten geen vertrouwen te hebben in Oranje, het WK in 2018 gaat dan ook niet gehaald worden door de selectie van Advocaat.

Vervolg: Oranje heeft gewoon te weinig kwaliteit voor het WK in 2018

'Natuurlijk zou het mooi zijn als we het WK in Rusland toch nog halen, maar het gaat gewoon niet gebeuren,' valt te lezen in zijn column in het AD.

'De bondscoach zegt dat we eerst maar eens van Wit-Rusland moeten winnen', vervolgt Van Hanegem over Advocaat, met wie hij bij Oranje nog samenwerkte. 'En pas daarna kijken we wel of we voldoende doelpunten hebben gemaakt. Maar we hebben juist goals nodig en waarschijnlijk ook nog eens heel erg veel. En dat zit er bij dit Oranje niet meer in, ook al leek Wit-Rusland tegen Zweden vorige maand op amateurs die er geen trek meer in hebben.'

Dat alle hoop is gevestigd op Arjen Robben is niet goed volgens De Kromme, 'Maar ik vrees dat de komende duels met Wit-Rusland en Zweden voor Arjen Robben zijn allerlaatste interlands zijn.'

Oranje heeft gewoon te weinig kwaliteit voor het WK in 2018

Een korte samenvatting: Willem van Hanegem heeft in zijn column laten weten geen vertrouwen te hebben in Oranje, het WK in 2018 gaat dan ook niet gehaald worden door de selectie van Advocaat..