Gullit: De Vrij op eigen initiatief niet bij selectie Oranje

De 25-jarige verdediger speelde zondag bijna de gehele wedstrijd mee bij Lazio Roma, tot grote verbazing van vele.

De verdediger voelt zich niet fit genoeg om volgende week voor Oranje uit te komen in de WK kwalificatiewedstrijden, maar speelde zondag bijna de gehele wedstrijd mee met Lazio Roma.

De afgelopen drie duels van Oranje was De Vrij wel aanwezig bij Oranje en speelde de verdediger 90 minuten lang, maar afgelopen donderdag in het Europa League duel met Vitesse zat de verdediger op de tribune met een lichte blessure.

De Vrij werd niet opgeroepen voor de definitieve selectie van Advocaat, maar speelde zondag wel doodleuk mee met Lazio Roma. De verdediger kwam zelfs tot scoren.

Gullit liet zondag in gesprek met Ziggo weten: 'We hebben gebeld. Toen zei de dokter dat hij geblesseerd was en niet kon spelen. Dat is wat wij krijgen. Dan zien we vandaag ineens de opstelling en dan staat hij erin. Dan denk je: Hoezo? Dan ga je weer bellen met de dokter en die zegt: "We hebben hem toch op kunnen lappen." Toen is er gesproken met de speler en die zei: "Ik heb wel kunnen spelen, maar ik voel me niet fit genoeg om voor het Nederlands elftal te spelen.'

