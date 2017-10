KNVB enigszins verbaasd over meespelen De Vrij

Nederland-bondscoach Dick Advocaat meldde vrijdag dat Lazio-verdediger Stefan de Vrij niet is opgenomen in de selectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels. Zondag speelde De Vrij echter gewoon mee met Lazio tegen Sassuolo (6-1 winst) en hij scoorde ook nog. Dit zorgde ook bij de Nederlandse voetbalbond KNVB voor verbazing.

‘We maken de balans altijd donderdag op. Toen was hij geblesseerd en had hij al een week niet getraind. Het zag er toen waarschijnlijk ook niet naar uit dat hij nu alweer voor Lazio kon voetballen’, zei een woordvoerder van de voetbalbond in gesprek met FOX Sports.





De Vrij begon in de basis bij Lazio en speelde uiteindelijk 66 minuten mee. Toch mag het opvallend genoemd worden aangezien De Vrij donderdag ook niet in de selectie zat voor het Europa League-duel met Zulte Waregem vanwege een blessure. Daarom riep Advocaat De Vrij ook niet op voor de komende interlands met Wit-Rusland en Zweden. Of Advocaat De Vrij nu alsnog opneemt in de selectie is niet bekend.

