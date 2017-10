Ajax-verdediger over opmerkelijke goal: Werd al moe van het schieten

Ajax-verdediger Maximilian Wöber was zeer gelukkig na het duel met sc Heerenveen. De Amsterdammers wonnen in Friesland met 0-4 en Wöber maakte bij zijn basisdebuut in de Eredivisie direct een doelpunt voor Ajax.

‘Een onbeschrijfelijk gevoel. Een speciale wedstrijd. Vooral voor mij’, zei de negentienjarige Oostenrijker na de wedstrijd op de website van Ajax. Niet alleen vanwege zijn doelpunt was hij blij. ‘Voor een verdediger is het houden van de 0 toch het belangrijkste. Vergelijkbaar met scoren voor een spits. Als verdediging werken we er hard voor. Zo moeten we het team helpen.’





Wöber vond het knap dat Ajax de nul wist te houden tegen Heerenveen. ‘Het was erg moeilijk. Heerenveen zette vol druk, daardoor konden we niet het typische Ajax-spel spelen. Zij hanteerden vooral de lange bal, dus als verdedigers moesten we vol aan de bak. Maar we hebben het goed gedaan. De 0 gehouden, dat was het belangrijkste, en 4 goals gemaakt. Prima dus’, vervolgde de jongeling, die afgelopen zomer overkwam van Rapid Wien.





Via een scrimmage, waarbij Wöber liefst drie keer op doel schoot, scoorde de jonge verdediger de 0-4. ‘Ik dacht: wat gebeurt hier nou allemaal, die verdediger blokte de bal in totaal 3 keer'. Ik werd al moe van het schieten, maar gelukkig ging-ie er alsnog in’, aldus een lachende Wöber.

