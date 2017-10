PEC Zwolle won zaterdag met 3-2 van FC Groningen door ene goal van Youness Mokhtar in de absolute blessuretijd. Zwolle-trainer John van ’t Schip was na afloop blij met de sfeer in het stadion en natuurlijk met de late winst, waardoor Zwolle is geklommen naar een knappe vierde plek in de Eredivisie.

‘Dit zijn mooie momenten en dan zijn die punten natuurlijk extra mooi. Je houdt overal rekening mee. Ook dat je ondanks tegen tien man speelt (Groningen-speler Tom van Weert kreeg rood in de 87ste minuut, red.), niet zomaar blind naar voren moet rennen, want dan geef je misschien een goal weg’, zei Van ’t Schip tegen RTV Oost.





In de slotminuut besloot de trainer nog spits Piotr Parzyszek in te brengen en dat pakte goed uit, want hij gaf de assist op de winnende goal van Mokhtar. ‘Daar moet je ook wel eens een keer geluk mee hebben’, vervolgde de trainer, die blij was met hoe Zwolle aan het duel begon. ‘Het was een heel sterk begin, waarin ik denk dat we ons beste voetbal hebben gespeeld, samen met de wedstrijd tegen Twente. We creëren het eerste kwartier drie goede kansen en lopen Groningen onder de voet.’





Toch kreeg Zwolle een tegengoal in de vijftiende minuut. ‘Zij komen dan uit het niets op 1-0. We maken daarna gelijk en dan zijn we het eigenlijk wel een beetje kwijt. Groningen ging beter om met de ruimtes die wij weggaven’, zei Van ’t Schip, die zijn team toen wat zag wegzakken, maar ook weer zag opstaan.





‘In de tweede helft moet je weer een achterstand goed maken toen ze op 2-1 kwamen en gelukkig maken wij direct de 2-2. Op het eind was het plan om Piotr (Parzyszek, red.) erin te brengen en dat pakte goed uit’, aldus Van ’t Schip.

PEC Zwolle-trainer: In het begin ons beste voetbal gespeeld

