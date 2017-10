Stuurloos Bayern Munchen verspeelt opnieuw dure punten tegen Hertha

Het schokeffect bij het Duitse Bayern München is dit weekend achterwege gebleven, waar de club afgelopen week trainer Ancelotti op straat zette heeft dat niet geleid tot ommekeer.

De recordkampioen van Duitsland kwam zondag niet langs Hertha BSC, wat opnieuw puntverlies betekende voor de regerend kampioen. Waar Bayern München een sterke openingsfase kende, ging het niet goed om met de kansen en was de score slechts 0-1 in de rust.

Hertha dacht via een strafschop op gelijke hoogte te kunnen komen, maar arbiter Harm Osmers draaide zijn beslissing terug na het zien van de videobeelden. Maar Hertha leek wakker te zijn geschudt en leek zelfverzekerder voor de dag te komen.

Toch bleef Bayern zich sterk maken en kwam het tot de beste kansen voor rust, maar doelpunten bleven uit. Net na rust was het toch de Pool Lewandowski die Bayern op 0-2 zette en de ploeg op rozen zette. Toch had Hertha de langste adem, een prachtige solo van Genki Haraguchi zorgde ervoor dat Ondrej Duda de aansluitingstreffer kon maken.

Hertha drukte door en via een vrije trap wist oud Feyenoorder Salomon Kalou de rebound binnen te werken. Na de 2-2 bleef Hertha op de been, waardoor het een punt tegen Bayern weet binnen te harken. Door het puntverlies van de kampioen gaat Dortmund nu met 5 punten voorsprong aan kop in de Bundesliga.

