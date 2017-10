Sparta en Pastoor verliezen degradatieduel tegen Roda JC

Voor Sparta is de start van de Eredivisie mislukt, een gevoelige nederlaag tegen Roda JC werd zondag geïncasseerd.

Doelman Kortsmit van Sparta liet na afloop weten: 'Vandaag moest het gebeuren en het is niet gebeurd.' De degradatiewedstrijd werd met 2-1 verloren van het Limburgse Roda JC. 'Het lijkt wel of er angst in de ploeg zit. Dat we bang zijn om fouten te maken. Die 0-1 valt en die tegenslag kunnen we niet aan. Die tweede goal is schrijnend natuurlijk.'

Sparta middenvelder Ryan Sanusi liet weten dat de ernst van de situatie wel duidelijk is bij het team. 'maar misschien moeten we ook realistisch zijn. Je staat waar je staat. Het is ook een kwalitatief verhaal. De start van seizoen is mislukt. Zo eerlijk moet je zijn.'

Aankomende week is het interlandbreak, voor Sparta de tijd om rust in de selectie te krijgen en de wonden te likken. 'Gelukkig kom er nu een interlandweekend aan', zei Kortsmit. 'We hebben een serie gehad waar je vooraf meer punten uit denkt te halen. Dat is niet gebeurd. Nu komt er een moeilijkere serie op papier.'

Pastoor weet de vinger wel op de pijnlijke plek te leggen, 'We hebben echt een goal nodig om een makkelijkere wedstrijd te kunnen spelen.' De oefenmeester van Sparta zag ook wel dat er kansen lagen, maar onbenut bleven, 'Over het spel in tweede helft ben ik best tevreden, maar geen resultaat niet. En daar gaat het om in deze wedstrijden.'

