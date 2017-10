VIDEO: Roda JC doet aan tijdrekken op bijzondere manier

Roda JC Kerkrade won zondag bij Sparta Rotterdam (1-2) en pakte daarmee drie hele belangrijke punten. Roda had namelijk nog geen punt gepakt in de eerste zes competitieduels en koesterde in de slotfase dan ook de voorsprong. Invaller- en cultheld Nathan Rutjes besloot echter op een aparte manier tijd te gaan rekken. Bekijk hieronder de beelden van het betreffende moment.

