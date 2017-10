Koeman verliest weer en ziet druk verder toenemen

Koeman en zijn Everton lijken steeds verder onder druk te komen staan, het verlies tegen Burnley (0-1) hielp daar niet echt aan bij.

Koeman heeft zondag thuis verloren van laagvlieger Burnley, hierdoor lijkt de druk op de Nederlander alleen maar toe te nemen. Waar Koeman afgelopen zomer flink investeerde, lijkt het nog niet haar vruchten af te werpen. Uit de laatste 7 duels werden slechts 6 punten behaald, waardoor de afstand van de subtop groter lijkt te worden.

Maar ondanks het verlies zag Koeman wel positieve dingen terug, 'Het was een frusterende middag', zei Koeman tegen het clubkanaal. 'Ik ben zeer teleurgesteld over het resultaat, maar niet over de mentaliteit van de spelers. Maar we moeten deze wedstrijd natuurlijk winnen. We begonnen heel goed, maar maakten geen doelpunt.'

De eerste poging van Burnley was direct raak, waardoor Koeman al snel achter de feiten aanliep. 'Je weet dat als je op achterstand komt tegen Burnley, dat het heel moeilijk wordt. Dan gaan ze nog defensiever spelen. Dan moet je creatief zijn, maar dat waren we onvoldoende.'

'We bleven desondanks doorgaan en kregen kansen. We hadden geen geluk, maar het was goed om te zien hoe de ploeg bleef vechten. Daar begint het allemaal mee. De spelers hebben alles gegeven', vervolgde Koeman. 'Misschien komt de interlandperiode wel op een goed moment voor ons. Iedereen komt even in een andere omgeving terecht en over twee weken gaan we weer vol voor een goed resultaat.'

