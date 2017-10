Las Palmas in leeg Camp Nou naar 3-0 nederlaag gespeeld

Door de ongeregeldheden in Catalonie door de verkiezingen, zou het competitieduel in eerste instantie worden afgelast.

De onrust was het teken om het duel niet te laten doorgaan, maar later kwam daar een bericht op terug dat het duel achter gesloten deuren werd afgewerkt. De koploper van de Liga wist aan de hand van Lionel Messi een ruime 3-0 overwinning te boeken en verstevigde hiermee de koppositie.

De onrust voor het referendum voor de onafhankelijkheid waren het gesprek van de dag, niet het competitieduel tussen FC Barcelona en Las Palmas. En braken rellen uit en de Catalaanse autoriteiten meldde dat er al honderden gewonden waren.

FC Barcelona had vrede met het niet in actie komen voor het volk, maar bij weigering zou de koploper 6 punten in aftrek krijgen. Daarom werd er last minute besloten het duel achter gesloten deuren af te werken.

De sfeer in Camp Nou was bijzonder te noemen, zonder het aanwezige publiek was het een kille bedoeling. Doordat de ruststand 0-0 bedroeg, bleven de bezoekers geloven in een stunt. Maar door de wissels Andrés Iniesta en Ivan Rakitic als invallers keerde FC Barcelona het tij.

Sergio Busquets kopte het eerste doelpunt binnen uit een corner, waarna het de beurt was aan Lionel Messi. Een schitterende steekpass van Denis Suárez zorgde ervoor dat Messi de goalie omspeelde en de 2-0 binnenschoof.

Enkele minuten na de 2-0 was het Suarez die nu de Argentijn de 3-0 liet aantekenen, wat direct de eindstand was. Door de winst blijft FC Barcelona als koploper 5 punten voor op achtervolger Sevilla.

