Keizer heeft weer lucht na ruime zege op Heerenveen

Waar Ajax de laatste weken onder druk stond, heeft het zondag op bezoek bij SC Heerenveen de druk van de ketel gehaald.

Dankzij een opgebloeide David Neres wist Ajax een overtuigende 0-4 zege te boeken op bezoek bij de nummer 2 van de Eredivisie. Waar Neres in plaats van Kluivert in de basis begon, was er ook ruimte voor Wöber in het elftal van Keizer.

Waar Ajax wederom tam en slap oogde, mocht het van geluk spreken dat het niet via Ghoochannejhad of Ødegaard op achterstand kwam. De Friezen waren mild voor de Amsterdammers.

Ajax had niet veel in te brengen, alleen twee schoten van Ziyech waren het wapenfeit van de Amsterdammers. Een vrije trap aan de andere kant werd via Ghoochannejhad (in buitenspel positie) op de paal getikt, terwijl een vrije trap van Schaars de lat raakte.

Net voor rust was het echter Ajax dat tegen de verhouding op 0-1 kwam, Huntelaar stuurde Neres alleen voor de goal, de Braziliaan bleef koel en scoorde de openingsgoal. Enkele minuten later was het dezelfde combinatie die de 0-2 opleverde.

Na rust leek Heerenveen niet helemaal bij de les, een vrije trap van Van de Beek kwam op de lat. Ajax leek er in de tweede helft toch niet helemaal uit te komen. Een strafschop moest de Amsterdammers in het zadel helpen, Ziyech mocht aanleggen en faalde niet.

Later waren er nog kansen voor de Friezen, maar aan de andere kant was het nieuwkomer Wöber die in een scrimmage de bal als laatste raakte en Ajax aan een 0-4 zege hielp.

