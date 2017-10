Gelijkspel in Arnhem na aparte wedstrijd

Vitesse en Fc Utrecht hebben de wedstrijd in de 7e speelronde gelijk gespeeld. Beide clubs willen revancheren na verlies in de vorige ronde.

Om half 3 werd er in het Gelredome afgetrapt in het duel tussen Vitesse en Fc Utrecht. Het vorige duel won Fc Utrecht met 1-0 in eigen huis na een late goal van Willem Janssen.

Fc Utrecht begint aan de wedstrijd met veel balbezit maar is zoekende naar een vrije man. Vitesse daarintegen speeld de veel de lange bal en probeert zo een medespeler te vinden. Beide ploegen zijn slordig in hun spel en kunnen elkaar niet goed vinden in de passing, Vitesse neemt nu de overhand in de wedstrijd en probeerd zoveel mogelijk gevaar te stichten via de omschakeling.

In de 19e minuut heeft Fc Utrecht een grote kans uit een vrijetrap. Cyriel Dessers krijgt de bal voor het inkoppen maar kopt tegen keeper Remco Pasveer aan. Tevens was het buitenspel en zou de goal niet geteld hebben.

In de 30e minuut laat Fc Utrecht weer wat meer van zich zien. Na een mooie combinatie kan er door Sander van der Streek worden geschoten, het schot gaat maar een paar meter naast.

Beide ploegen gaan gelijk op tot de rust, allebei slordig en de clubs krijgen maar weinig ruimte bij het doel. Ruststand 0-0

Aan het begin van de tweede helft ziet het er een stuk beter uit. Vitesse krijgt een aantal grote kansen en dringt aan op een doelpunt. De grootste kans na rust is van Zakaria Labyad die zijn vrijetrap een halve meter naast ziet gaan. Beide ploegen zijn na een uur nog steeds opzoek naar de eerste treffer van de wedstrijd, de teams zijn erg gelijk aan elkaar in dit duel.

In de 68e minuut is het dan eindelijk raak. Na een klungelige bal van Labyad werkt Gyrano Kerk de bal richting doel met een hakje, Dessers geeft de bal nog wat vaart mee en zorgt ervoor dat Fc Utrecht op voorsprong komt(0-1).

Kort daarna krijgt Alexander Büttner een kans in de vorm van een vrijetrap, hij ziet zijn inzet gekeerd worden door keeper David Jensen.

De voorsprong van Fc Utrecht is maar van korte tijd, Mason Mount schiet bij zijn eerste balcontact de bal langs Jensen nadat Thomas Bruns hard en laag voorzet(1-1).

De 2 snelle doelpunten achter elkaar zorgt voor wat meer pit in de laatste 15 minuten.Op deze manier is de wedstrijd helemaal opengebroken en is alles weer mogelijk.

Een grote kans voor Castaignos die kan uithalen en maar net over schiet, Vitesse lijkt de meeste kans te hebben op het volgende doelpunt.

Fc Utrecht brengt in de 83e minuut Matthew Willock die gehuurd word van Manchester United, zo hoopt Utrecht nog extra druk op de defensie van Vitesse te zetten.

De wedstrijd eindigd in een gelijkspel en beide clubs zullen de punten dus moeten delen. Deze score brengt vitesse nu op een 3e plek in de competitie met 14 punten, Fc Utrecht staat nu 10e met 10 punten na 7 wedstrijden.

