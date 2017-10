Real Sociedad en Real Betis hebben zondag voor een geweldige doelpuntenshow gezorgd, waar oud PSV-er Guardado bij Real Betis de uitblinker was in San Sebastián.

Vervolg: Oud PSV-er Guardado laat zijn klasse zien in duel met Sociedad

Het duel tussen Real Sociedad en Real Betis eindigde in een 4-4 remise in San Sebastián, waar maarliefst 8 keer werd gescoord. In de rust was het precies de helft van de score.

Oud PSV-er Guardado blonk bij Real Betis weer uit als assistkoning, de 2-2 werd door Guardado verzorgt vanuit een corner. Zouhair Feddal kon de bal na het op het hoofd leggen simpel binnenknikken.

Na rust was Guardado opnieuw belangrijk, met een heerlijke steekpass zette hij Joaquín vrij voor de goal die geen fout maakte en Real Betis op voorsprong zette. Real Betis staat na de 4-4 remise op de vierde plek in de Liga, maar Real Madrid en Valancia kunnen zondagavond bij winst nog over de club uit Sevilla.

Oud PSV-er Guardado laat zijn klasse zien in duel met Sociedad

Een korte samenvatting: Real Sociedad en Real Betis hebben zondag voor een geweldige doelpuntenshow gezorgd, waar oud PSV-er Guardado bij Real Betis de uitblinker was in San Sebastián..