Van Bronckhorst roemt St. Juste en Tapia

Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, was opgelucht na het duel met AZ. De ploeg uit Rotterdam won zondag in Alkmaar met 0-4 en die overwinning had Feyenoord nodig. Dit omdat Feyenoord in de laatste vijf wedstrijden vier keer ten onder ging.

‘Bij deze club moet je elke week winnen, dat weet je. Daarom stond er na een paar nederlagen wel wat druk op. Aan de andere kant geeft die druk ook de energie om te presteren, zoals we vandaag hebben gedaan. Dit was de enige manier om te antwoorden na de nederlagen tegen NAC Breda en Napoli. We moesten er staan en stonden er ook’, zei Van Bronckhorst op de website van Feyenoord.





Van Bronckhorst zag zijn ploeg direct goed starten tegen AZ en dat hield het eigenlijk de hele wedstrijd vol. ‘We waren in alles beter dan AZ. In balbezit speelden we heel vast. Als er beweging was, konden we vaak de vrije man vinden en makkelijk opbouwen. Dat hebben we goed gedaan’, vervolgde de trainer.





Van Bronckhorst was naast de aanval ook zeer te spreken over de verdediging van Feyenoord. ‘Met name achterin vond ik ons heel sterk. Jeremiah St. Juste en Renato Tapia deden het als centraal duo heel goed vandaag. Het is niet makkelijk om ineens samen te spelen. Die jongens hebben het uitstekend gedaan’, aldus Van Bronckhorst, die door blessures van Jan-Arie Van der Heijden en Eric Botteghin twee basisspelers mist voor de verdediging.

