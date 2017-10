Feyenoord-speler Amrabat: Ik heb er genoeg over gezegd

Feyenoord-speler Sofyan Amrabat heeft zich bij de voetbalbond van Marokko afgemeld omdat hij een liesblessure heeft. Middenvelder Amrabat, die tegen AZ (0-4 winst) als rechtsback speelde, heeft zich niet afgemeld omdat hij al een keuze heeft gemaakt tussen Nederland en Marokko, zei Amrabat tegen FOX Sports.

‘Ik heb contact gehad met de bondscoach (Herve Renard, red.). Ik heb al een tijdje last van m’n lies. Ik had van te voren voor mezelf al de beslissing genomen om hier te blijven en te herstellen. Anders blijf ik ermee lopen. Met pijnstillers ging het goed tegen AZ, maar erna was het wel stijf. Ik heb de laatste tijd veel wedstrijden gespeeld. Ik moet nu fit blijven’, zei Amrabat na afloop.





Amrabat maakte verder duidelijk dat hij nog geen beslissing heeft genomen voor welk land hij wil uitkomen. De KNVB en bondscoach Dick Advocaat hopen dat hij voor Nederland kiest, maar Marokkaanse bond hoopt dat hij voor Marokko kiest. FOX Sports-verslaggever Jan-Joost van Gangelen vroeg flink door, maar Amrabat wilde eigenlijk niet te veel zeggen. ‘Tuurlijk is het een mooi compliment als meneer Advocaat dat zegt. Ik heb persoonlijk geen contact. Ik houd me er niet mee bezig. Mijn zaakwaarnemer heeft wel contact gehad, maar ik niet’, vervolgde Amrabat.





Van Gangelen bleef proberen om meer uit de 21-jarige Amrabat te krijgen, maar dat lukte niet echt. ‘Ik heb er genoeg over gezegd. Het is een heel gevoelig onderwerp. Ik lees heel veel dingen die niet waar zijn. Alles wat je zegt is eigenlijk te veel, dat gaat zijn eigen leven leiden. Ik heb nog niet gekozen en wil het er niet over hebben. Alles wat ik zeg is te veel gezegd. Je blijft doorvragen hè? Ik hoop dat je respecteert dat ik eigenlijk al te veel heb gezegd.’

