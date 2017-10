Keizer: Hakim Ziyech is de beste speler van de Eredivisie

Ajax begon niet erg goed aan het huidige seizoen in de Eredivisie, maar trainer Marcel Keizer heeft er alle vertrouwen in dat de lijn omhoog gevonden gaat worden. Een speler die daarin een belangrijke rol moet vervullen is natuurlijk middenvelder Hakim Ziyech, die volgens Keizer de beste speler van de Eredivisie is.

‘Hakim moet vertrouwen hebben in zijn eigen kwaliteiten en weten dat hij daarin het team kan helpen. Hij is de beste speler in de Eredivisie, dat vertrouwen moet hij uitstralen’, laat Keizer weten in gesprek met FOX Sports.





Volgens Keizer moeten andere spelers van Ajax daar wel bij helpen, maar hij ziet dat dit nog niet helemaal goed loopt. ‘Daar horen ook gewoon teamgenoten bij, want ik vind nog steeds dat we hem te weinig vinden. Daar moeten we ook aan werken’, aldus Keizer, die zondag wel met 0-4 won met Ajax bij sc Heerenveen.

