Weghorst schaamt zich kapot na oorwassing tegen Feyenoord

AZ ging zondag kansloos onderuit tegen Feyenoord in eigen huis. De Rotterdammers wonnen met liefst 0-4 in Alkmaar. AZ-aanvoerder Wout Weghorst baalde na afloop dan ook verschrikkelijk en de spits schaamde zich na afloop.

‘Ik heb er weinig woorden voor. Ik heb me nog nooit zo geschaamd op het veld. Volgens mij beginnen we goed aan de wedstrijd. We zitten er fel bovenop en ik hoorde dat het doelpunt dat ik maak geen buitenspel is. Dat is natuurlijk zwaar kut. Als we tegen een tegenslag aanlopen, zoals bij de 0-1, dan vind ik ons, laat ik zacht uitdrukken, heel zwak. Ik weet niet of het mentaal is, maar ik vind niet dat we op zo’n moment kerels zijn’, zei Weghorst tegen FOX Sports.





‘Ik zie niet een ploeg die vervolgens op staat, maar daar moeten we wel aan werken met elkaar’, aldus Weghorst. AZ was het seizoen nog goed begonnen, maar door twee nederlagen op rij weet Weghorst nu ook dat het niet meer zo is. ‘Je gaat er nu zo af en je gaat er vorige week af (0-2 tegen Excelsior, red.), dan kun je niet meer zeggen dat je hartstikke goed aan het seizoen begonnen bent. Dit is gewoon een nederlaag die heel veel pijn doet en ja wat ik al zei, ik schaam me ervoor.’

