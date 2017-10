Dries Mertens wederom goud waard voor Napoli tegen Cagliari

In het Stadio San Paolo werd zondagmiddag eenvoudig afgerekend met Cagliari, Napoli had de 3-0 overwinning grotendeels te danken aan de oud PSV-er Dries Mertens.

Voor Napoli lijkt er momenteel geen vuiltje aan de lucht, alleen in de Champions League werd het eerste groepsduel met 2-1 verloren van Shakhtar, maar daarna gaat het als een sneltrein voor de ploeg van Dries Mertens. Midweeks werd er met 3-0 gewonnen van Feyenoord in de tweede groepswedstrijd van de Champions League, en zondagmiddag werd Cagliari met diezelfde cijfers terechtgewezen.

Na vier minuten was het Mertens die met een werkelijkwaar schitterende pass vijf verdedigers het bos instuurde, waardoor Hamsik simpel kon binnenschuiven. De verdubbeling van de score kwam op naam van de oud PSV-er zelf, die vanaf 11 meter mocht aanleggen.

Waar Cagliair na rust dacht de schade nog enigzins te kunnen herstellen, werd deze hoop snel de grond ingeboord. Kalidou Koulibaly zorgde al vrij snel voor de 3-0 en dus het definitief slot op het duel. De derde goal was een clubrecord voor Napoli, wat de Napolitanen 25 keer scoorde in 7 duels. Het vorige record stond op 24 treffers.

In de tweede helft was het verder eenrichtingsverkeer, wat leidde tot kansen voor Hamsik en José Callejón, maar een doelpunt werd er niet meer gemaakt. Voor Napoli is de koppositie in de Serie A een gewenste, helemaal met het oog op het bomvolle programma.

Na de interlandbreak wachten de competitieduels met AS Roma en Internazionale, waar ook het sleutelduel met Manchester City in de Champions League wacht.

