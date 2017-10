Steven Berghuis, aanvaller van Feyenoord, was zondag de absolute uitblinker bij de Rotterdamse ploeg in het duel met AZ. Feyenoord won met liefst 0-4 in Alkmaar en Berghuis scoorde twee keer en daarnaast gaf hij een assist. Feyenoord had ook een zege nodig na vier nederlagen in de laatste vijf gespeelde duels.

Vervolg: Berghuis: Wil belangrijker zijn dan vorig seizoen

‘We waren getergd na de nederlagen tegen Manchester City, PSV, Napoli en NAC. Daardoor begon de onrust wel. We waren daarom ook gebrand om een goede uitslag neer te zetten met goed voetbal. Laten we nu zo doorgaan’, zei Berghuis na het duel met AZ tegen FOX Sports.





Berghuis, in het verleden ook actief voor AZ, dartelde over het veld. ‘Ja, ik had er zin in. Ik heb mezelf voorgenomen om nog belangrijker te zijn voor Feyenoord dan ik vorig seizoen ben geweest. Ik weet dat ik het in me heb en ik ben gewoon gretig’, aldus de flankspeler, die inmiddels al zes keer heeft gescoord dit seizoen in de Eredivisie.

Berghuis: Wil belangrijker zijn dan vorig seizoen

Een korte samenvatting: Steven Berghuis, aanvaller van Feyenoord, was zondag de absolute uitblinker bij de Rotterdamse ploeg in het duel met AZ. Feyenoord won met liefst 0-4 in Alkmaar en Berghuis scoorde twee keer en daarnaast gaf hij een assist. Feyenoord had ook een zege nodig na vier nederlagen in de laatste vijf gespeelde duels..