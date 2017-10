Van de Looi snapt het niet: Je zag opgeefgedrag

Erwin van de Looi, de trainer van het Tilburgse Willem II, baalde zaterdagavond flink na de nederlaag tegen PSV. Willem II hield in de eerste helft goed stand en bij de rust stond het 0-0. In de tweede helft stelde PSV echter orde op zaken en won het met 4-0. Van de Looi was na afloop niet te spreken over de mentaliteit van Willem II.

‘Het was een wedstrijd met twee totaal verschillende helften. In de eerste helft hebben we verdedigd zoals we moeten en gevoetbald wanneer we konden en dat hebben we goed gedaan. De kans van Ben (Rienstra, red.) had ook 100 procent een goal moeten zijn’, zei Van de Looi na afloop tegen het Brabants Dagblad.





Al snel in de tweede helft besliste PSV het duel, daar na bijna zestig minuten voetballen 3-0 op het scorebord stond. ‘Dat er in de tweede helft een fout wordt gemaakt, waar de 1-0 uitkomt en dat we daarna opgeven doet pijn. In de eerste helft was de concentratie hoog bij corners en voorzetten, maar na de 1-0 kreeg teleurstelling de overhand en zag je opgeefgedrag waardoor er niet meer kort gedekt werd. Toen konden we inpakken en naar huis’, vervolgde Van de Looi.





Via een strafschop maakte PSV in de zeventigste minuut ook nog de 4-0 via Marco van Ginkel. Van de Looi was het niet eens met die penalty. ‘Die penalty was er geen en dat wist de scheidsrechter zelf ook, want daarna vertoonde hij compensatiegedrag en kregen we alles mee. Maar belangrijker is dat we leren omgaan met teleurstelling en onze afspraken blijven nakomen. In de eerste helft hebben we laten zien dat we goed georganiseerd kunnen voetballen en zijn we gevaarlijk geweest. We moeten alleen meer scoren uit de momenten die we krijgen’, aldus Van de Looi.

