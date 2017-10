PSV had de laatste maanden nog wel eens moeite met het benutten van strafschoppen, maar volgens aanvoerder Marco van Ginkel is die tijd nu geweest. Zaterdag tegen Willem II (4-0 winst) benutte Van Ginkel zijn tweede strafschop in twee opeenvolgende duels.

‘Het penaltysyndroom is wel over ja. Ik sta eerste op het lijstje. Ooit zal ik hem misschien wel missen, maar ik denk het niet’, zei Van Ginkel in gesprek met FOX Sports. De gegeven strafschop was wel discutabel, maar daar maalde de middenvelder niet om. ‘Daar hebben we geluk mee, maar dan moet je hem wel gewoon maken.’





In de eerste helft had PSV het in eigen huis lastig tegen Willem II. De ploeg scoorde niet tegen de ploeg uit Tilburg in de eerste helft. ‘We moeten Willem II sneller kapot spelen. Dat hebben we nagelaten’, aldus Van Ginkel.

PSV-aanvoerder Van Ginkel doet gewaagde uitspraak over strafschoppen

