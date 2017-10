De 19-jarige Deen dacht dit seizoen bij SC Heerenveen door te breken, maar het liep net even anders.

Vervolg: Keizer moet niet heel lang wachten met brengen Johnsen

De vleugelspeler werd al snel in de gaten gehouden door Ajax, waardoor de keus voor Dennis Johnsen al snel gemaakt was. De 19-jarige Deen besloot om voor Ajax te gaan spelen en verkaste afgelopen zomer naar de hoofdstad, waar SC Heerenveen 2,4 miljoen euro terugkeer.

Tot op heden maakt Dennis Johnsen zijn speelminuten bij Jong Ajax in de Jupiler League, maar het lijkt niet heel lang meer te duren voordat Keizer hem laat opdraven in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

In gesprek met NOS laat Jong Ajax trainer Reiziger weten dat Johnsen er klaar voor is om zijn debuut te maken in Ajax 1. 'Hij heeft heel goede wedstrijden gespeeld bij ons. Hij is dichtbij. Hij moet een paar dingen verbeteren en dan hoop ik voor hem dat hij straks bij het eerste kan aansluiten.'

Mede door de komst van Johnsen is Jong Ajax de trotse koploper van de Jupiler League. Simon Tahamata denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om de Deen aan te trekken. 'Zo'n jongen loopt verder niet in de jeugd rond.'

'Zo'n jongen loopt verder niet in de jeugd rond. Het is iemand die altijd zonder bal de diepte ingaat. Hij is rechtsbenig, maar als hij wil kan hij ook met links de bal voorgeven. Hij heeft al veel voor op spelers van het eerste elftal, die nog veel te voorzichtig zijn. Hij is heel technisch en supersnel,' aldus Tahamata over de kwaliteiten van de Deen.

Johnsen is nu al een schoolvoorbeeld voor de rest van de Denen in Nederland, 'Ik heb dat tegen hem gezegd: 'Hoe jij als buitenspeler speelt is zoals het moet.'

Keizer moet niet heel lang wachten met brengen Johnsen

Een korte samenvatting: De 19-jarige Deen dacht dit seizoen bij SC Heerenveen door te breken, maar het liep net even anders..