Excelsior onderuit tegen VVV-Venlo: Zo kun je niet voor de dag komen

Mitchell van der Gaag, trainer van Excelsior, was de nederlaag tegen promovendus VVV-Venlo (0-2) hard voor zijn ploeg. Van der Gaag stak de hand echter ook in eigen boezem na afloop.

‘We waren op alle fronten de mindere ploeg. Het ergste is dat hier niets op viel af te dingen’, zei Van der Gaag in gesprek met RTV Rijnmond. Van der Gaag ziet dat de stabiliteit niet goed is dit seizoen bij Excelsior. ‘Het is duidelijk: er moet meer bij, het is niet goed genoeg. Als VVV-Venlo het kan opbrengen, dan moeten wij het ook kunnen. Zeker in thuiswedstrijden.’





De nederlaag tegen VVV was al de vierde thuisnederlaag van dit seizoen. Van der Gaag vindt dat geen incident meer. ‘Voor ons is elke wedstrijd belangrijk. Je kunt niet zo voor de dag komen. Het verschil tussen vorige week tegen AZ-uit en nu is veel te groot.’ Vorige week won Excelsior nog met 0-2 bij AZ.

