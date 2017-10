PSV had zich in de afgelopen transferperiode bijna versterkt met Riccardo Orsolini. De twintigjarige aanvaller werd door de Italiaanse topclub Juventus overgenomen van Ascoli. Juventus wilde Orsolini direct elders stallen voor twee seizoenen en PSV was ook in beeld, zo liet zaakwaarnemer Donato Di Campli weten. Het werd uiteindelijk Serie A-club Atalanta Bergamo.

Vervolg: Juventus-huurling had ook naar PSV gekund: We waren dichtbij

Volgens Di Campli had Orsolini meerdere opties nadat hij zijn contract bij Juventus tekende. ‘Orsolini kon eigenlijk overal heen. Het buitenland? Ja, ook. We waren dichtbij een deal met PSV’, zei Di Campli in gesprek met Tuttosport. Bij Atalanta, waar onder meer Marten de Roon en Hans Hateboer spelen, moet Orsolini het nu nog doen met invalbeurten bij de Italiaanse ploeg.





Di Campli maakt zich echter geen zorgen over Orsolini, die tot medio 2019 voor Atalanta zal spelen. ‘Ik had gehoopt dat hij al meer minuten zou spelen, maar ik begrijp Gian Piero Gasperini, die een goede trainer is. Orsolini heeft tot nu toe alleen invalbeurten gehad, maar die waren wel allemaal goed. We moeten even wachten op zijn eerste basisplek, maar daar geloof ik in. Juventus volgt hem nauwlettend en zij hebben het gevoel dat Orsolini veel zal spelen bij Atalanta. Meer clubs wilden hem huren, dus anders had Juventus hem niet aan Atalanta verhuurd’, aldus Di Campli over de jeugdinternational.

Juventus-huurling had ook naar PSV gekund: We waren dichtbij

Een korte samenvatting: PSV had zich in de afgelopen transferperiode bijna versterkt met Riccardo Orsolini. De twintigjarige aanvaller werd door de Italiaanse topclub Juventus overgenomen van Ascoli. Juventus wilde Orsolini direct elders stallen voor twee seizoenen en PSV was ook in beeld, zo liet zaakwaarnemer Donato Di Campli weten. Het werd uiteindelijk Serie A-club Atalanta Bergamo..