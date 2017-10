VIDEO: Beugelsdijk valt op met goal en schwalbe

Tom Beugelsdijk was zaterdagavond de held van ADO Den Haag in het duel met NAC Breda. NAC was de betere ploeg, maar door een goal van de centrale verdediger in de tachtigste minuut won ADO met 0-1 in Breda. De mandekker viel echter ook op door een schwalbe.

Tijdens het duel leek NAC-spits Thierry Ambrose Beugelsdijk vast te pakken aan de arm, maar Beugelsdijk ging zelf liggen. ‘Het was er een. Normaal lopen ze tegen me aan en nu niet. Gelukkig kom ik er mee weg, want meestal krijg ik ze tegen, maar ik val mooi’, aldus Beugelsdijk tegen FOX Sports.



