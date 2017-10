De uitslag van 4-0 doet anders vermoeden, maar PSV had het zaterdagavond toch lastig tegen Willem II. In de eerste kwam PSV er in eigen huis eigenlijk niet aan te pas en bij de rust stond het slechts 0-0. In de tweede helft kwam PSV alsnog op stoom, maar in de knalde het in de kleedkamer, aldus doelman Jeroen Zoet.

Vervolg: Jeroen Zoet: We hebben elkaar de waarheid gezegd

‘Ja en nee. We hebben elkaar de waarheid gezegd, dat het beter moest. Thuis moet er iets meer gegeven worden. Als we dat doen, laten we zien waar PSV voor staat’, zei de doelman van PSV in gesprek met Omroep Brabant.



In het eerste kwartier van de tweede helft scoorde PSV drie keer, waardoor PSV na bijna zestig minuten met 3-0 voorstond. ‘Na rust was het duel in vijftien minuten gespeeld’, aldus Zoet.

