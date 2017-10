sc Heerenveen heeft zeer slecht nieuws te horen gekregen. Flankspeler Arber Zeneli is de komende tijd uit de roulatie door een gebroken middenvoetsbeentje, zo meldt Omrop Fryslan. Volgens het medium kan Zeneli weken, maar mogelijk zelfs maanden, niet in actie komen voor de ploeg uit Heerenveen.

Zeneli liep de blessure vrijdag op tijdens een training van Heerenveen. Voor Heerenveen is het wegvallen van de 22-jarige international van Kosovo een grote klap. Zeneli stond in de eerste zes competitieduels in de basis en scoorde twee keer voor Heerenveen.





Hoelang Zeneli nu precies niet in actie kan komen is nog onduidelijk, maar Heerenveen zal Zeneli hoe dan ook missen. Vorig seizoen kwam de jongeling bijvoorbeeld in 32 competitieduels in actie voor de ploeg uit Friesland.

Drama voor sc Heerenveen: Basisspeler lang eruit

