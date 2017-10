Heerenveen-aanvoerder waakzaam: 'Zo goed is Ajax wel'

sc Heerenveen neemt het zondag (14:30 uur) in eigen huis op tegen Ajax. Heerenveen is goed aan het seizoen begonnen met veertien punten uit de eerst zes competitieduels en doet bovenin mee. Ajax zit daarentegen in een mindere fase. Heerenveen-middenvelder Stijn Schaars weet dat er kansen liggen, maar hij is ook waakzaam.

Heerenveen moet er vanaf het begin opklappen volgens de aanvoerder. ‘Je kunt je niet veroorloven half werk te leveren. Daarvoor heeft Ajax te veel kwaliteit. Als je het niet met zijn allen doet, word je weggetikt, zo goed is Ajax wel’, zei Schaars op de website van sc Heerenveen. Volgens Schaars is een duel tegen Ajax altijd lastig.





‘Ajax heeft altijd de flair, of ze nu wel of niet in vorm zijn, om het eigen spel te spelen. Ze willen de wedstrijd met goed positiespel domineren. Daar hebben ze ook de kwaliteiten voor. Ajax is nog wel zoekende, dat zie je aan de speelwijze, dan twee, dan drie spitsen en een wisselende bezetting van het middenveld. Het is aan ons om te voorkomen dat Ajax het gevoel krijgt dat er wat te halen valt,’ aldus de middenvelder over Ajax, dat tien punten pakte uit de eerste zes duels.

