Abdel El Hasnaoui tekende deze zomer een contract AZ, waar hij aansloot bij Jong AZ. De rechtsbuiten annex rechtermiddenvelder speelde daarvoor bij Ajax, waar de 23-jarige speler niet doorbrak. Na enkele moeilijke jaren bij PEC Zwolle en Ajax hoopt nu wel door te kunnen breken in Alkmaar.

Vervolg: AZ-speler met Ajax-verleden heeft kutseizoenen achter de rug

‘Ik speel al een tijdje Jupiler League en ik heb Eredivisie gespeeld. Alleen heb ik twee kutseizoenen achter de rug, om het zo maar te zeggen’, zei El Hasnaoui in gesprek met AZ Fanpage. ‘Ik heb blessures gehad, een heupoperatie, dus ik moest daardoor heel hard knokken om terug te komen. Die kans heb ik hier nu bij AZ gekregen.’





El Hasnaoui is zeer te spreken over Jong AZ-trainer Martin Haar. ‘Ik heb hele goede gesprekken gehad met trainer Martin Haar, die veel vertrouwen in mij had en mij het gevoel gaf dat ik weer lekker kan voetballen. Dat ben ik nu aan het doen. Ik word weer fitter en ik krijg mijn snelheid en behendigheid weer terug in de actie. Ik ben er nog lang niet, ik zit denk ik op 80% en hopelijk kan ik tussen nu en de winterstop weer op 100% komen’, vervolgde El Hasnaoui.





De Amsterdammer wil nog niet denken aan een mogelijk debuut bij AZ 1. ‘Nee, dat is ook nog niet ter sprake gekomen. Ik ben hier om fit te worden. Laat ik eerst maar fit worden en dan pas kijken naar AZ 1’, aldus El Hasnaoui, die in het seizoen 2015/2016 toch nog dertien competitieduels in de Eredivisie speelde voor Zwolle ondanks zijn blessure. Afgelopen seizoen speelde El Hasnaoui niet bij een club vanwege zijn revalidatie. Van medio 2013 tot medio 2015 kwam hij in de Jupiler League uit voor Jong Ajax. Bij Ajax speelde hij van 2002 tot 2013 in de jeugd.

AZ-speler met Ajax-verleden heeft kutseizoenen achter de rug

Een korte samenvatting: Abdel El Hasnaoui tekende deze zomer een contract AZ, waar hij aansloot bij Jong AZ. De rechtsbuiten annex rechtermiddenvelder speelde daarvoor bij Ajax, waar de 23-jarige speler niet doorbrak. Na enkele moeilijke jaren bij PEC Zwolle en Ajax hoopt nu wel door te kunnen breken in Alkmaar..